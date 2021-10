L’auto parcheggiata nello stesso posto da 47 anni si sposta: dove andrà la Lancia Fulvia?

Un'auto è rimasta parcheggiata nello stesso posto per 47 anni, ma ora verrà spostata. Dove andrà la famosa Lancia Fulvia?

L’auto parcheggiata nello stesso posto da 47 anni si sposta: era come un monumento

Per molte persone a Conegliano, in provincia di Treviso, la Lancia Fulvia è un vero e proprio monumento.

L’auto è parcheggiata nello stesso posto da ben 47 anni ed è diventato ormai un punto fermo per tutti. Era stata parcheggiata sulle strisce bianche di via Zamboni, nel 1974. Ha le gomme a terra, la carrozzeria è completamente usurata dalle intemperie ed è presente anche del muschio. Sono tutti segni del tempo che si fa sentire su quella macchina che nessuno ha mai spostato.

L’auto parcheggiata nello stesso posto da 47 anni si sposta: la storia

La Lancia Fulvia è davvero conosciuta da tutti, ormai. Se la ricorda anche Luca Zaia, che è nato e cresciuto a Conegliano. “È lì da quando andavo ancora a scuola!” ha raccontato il governatore. L’auto, di colore azzurro, appartiene ad Angelo Fregolent, 94enne, ex edicolante della zona, ora in pensione. “Ho gestito l’edicola sotto casa per 40 anni assieme a mia moglie Bertilla, dieci anni più giovane di me. Quando ho aperto l’attività mi andava bene avere la Lancia Fulvia parcheggiata lì di fronte perché facevo scaricare i giornali nel bagagliaio e poi li portavo dentro” ha spiegato il proprietario.

L’auto parcheggiata nello stesso posto da 47 anni si sposta: dove andrà?

La macchina ora verrà spostata. Quei parcheggi, a metà tra il marciapiede e la carreggiata, non sono più consentiti dal codice della strada. Per questo propongono di spostarla, magari nel cortile della vicina scuola enologica, trasformandola in un vero e proprio monumento di Conegliano.