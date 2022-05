Non solo stragi nei canili e negli zoo ma anche speranza ed impegno: l’azienda ferroviaria ucraina rivela quanti e quali animali sono stati salvati

L’azienda ferroviaria ucraina rivela quanti e quali animali sono stati salvati e spiega che dall’orrore della guerra portata da Mosca a Kiev sono scappati non solo cani e gatti ma rettili e specie selvatiche di ogni tipo. A spiegarlo è l’azienda ferroviaria Ukrzaliznytsia, che ha svelato l’universo parallelo ed egualmente terribile degli animali fatti salire sui treni del servizio di trasporto statale.

L’azienda ferroviaria ucraina e gli animali salvati

C’è una speranza infatti che fa il paio con le meravigliose iniziative sul posto come quelle del nostro Andrea Cisternino: fare in modo che quegli animali trovino rifugio e accoglienza lontano dalla guerra. Non ci sono solo le associazioni ed organizzazioni che si ingegnano nel trovare sistemi di evacuazione anche per gli animali, ma anche i proprietari. Come? Con trasportini d’eccezione e mille peripezie. Ma quanti animali sono riusciti a scappare dall’Ucraina martoriata dalla guerra sui treni?

Più di 100mila “pets” portati in salvo su rotaia

Secondo Ukrzaliznytsia sarebbero più di 102.500. Su Telegram l’azienda ha scritto: “Gli ucraini non lasciano coloro che amano”. E coloro che gli ucraini amano non si limitano ad abbiariare, miagolare o al più cinguettare: con loro ci sono volpi, iguane, boa, procioni, maiali domestici, donnole, furetti, visoni, anatroccoli, lumache, tartarughe e pesci d’acquario. Lo conferma La Zampa, che ricorda come “il trasporto degli animali con i treni di evacuazione è gratuito.

Per i voli di linea, bisogna lasciare alla biglietteria la ricevuta del bagaglio e portare i documenti dell’animale domestico”.