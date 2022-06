L’azienda ospedaliera di Padova nega un incarico esterno al professor Crisanti 

Il no all' incarico esterno per il professor Andrea Crisanti come consigliere di amministrazione della Biocentis Limited finanziata dall’Imperial College

L’azienda ospedaliera di Padova nega un incarico esterno al professor Andrea Crisanti e incrocia le lame con lui in un delicato contenzioso che riguarda le “assenze” dal lavoro del medico con “troppi impegni” e le sue obiezioni su uno spin-off peraltro non retribuito.

Insomma, i rapporto fra sanità veneta e direttore di Microbiologia all’Università di Padova sono tesissimi.

No all’incarico esterno al professor Crisanti

Crisanti, figura mainstream della lotta al Covid, è anche docente di Parassitologia all’Imperial College di Londra e a gennaio di quest’anno aveva effettuato una richiesta. Quale? Quella per ricoprire un incarico esterno come consigliere di amministrazione della Biocentis Limited, società di ricerca sulla prevenzione del contagio finanziata dall’Imperial College.

L’Università di Padova, di cui il microbiologo è dipendente, dà disco verde ma l’Azienda ospedaliera eccepisce. Il direttore Giuseppe Dal Ben redige una relazione per il comitato di garanzia dell’ateneo padovano in cui spiega: “Nel 2021 la sua media mensile è stata di 11,8 giorni di lavoro in sede, per un totale di 142 giornate lavorative”.

“La presenza sul posto di lavoro è obbligatoria”

E ancora: “L’attività si andrebbe a sommare ad altri ulteriori impegni extra ospedalieri, per i quali era in passato stato dato parere positivo.

Non si può non sottolineare come sia davvero importante che la figura del direttore di Unità operativa complessa della Microbiologia possa assicurare l’obbligatoria presenza sul luogo di lavoro per garantire il regolare assolvimento dell’attività”. Poi la chiosa: “Il parere negativo depositato in commissione, ampiamente motivato, è stato supportato da un’analisi attenta delle presenze e dell’orario garantito dal professor Crisanti per assolvere ai delicati compiti sanitari e di coordinamento”.

Cosa ne pensa Crisanti: “Ho ragione io”

Crisanti però ha eccepito quei rilievi e ha detto: “L’amministrazione si è opposta a un incarico gratuito, senza deleghe, previsto dalla convenzione con l’Università di Padova. Sicuramente si tratta di una ritorsione. Sono mesi che mettono in atto comportamenti intimidatori”. Poi la sua, di chiosa: “È uno spin-off universitario dell’Imperial College di Londra. Non si contano i ricercatori dell’Università di Padova che hanno cariche in spin-off universitari, anche con deleghe operative. Per questo sono certo di essere dalla parte della ragione”.