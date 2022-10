L.bilancio: Ciriani, 'bollette la priorità, pensioni? Non possiamo fare tutto'

Roma, 26 ott (Adnkronos) – "Oggettivamente la priorità delle priorità sono le bollette: tutto quello che possiamo mettere intanto lo mettiamo lì, perché se noi non risolviamo il problema del costo delle bollette per le famiglie e per le imprese tutto il resto, francamente, rischia di essere inutile".

Lo ha detto Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, a 24 Mattino su Radio 24.

"Spero che sulla flat tax si possano fare i primi passi verso una riduzione delle aliquote, che per la flat tax già esiste ad esempio per i professionisti e le partite iva -ha spiegato ancora Ciriani-. Sulle pensioni non lo so, perché l'impatto sui conti pubblici è più alto e non è che dobbiamo fare tutto nella prima finanziaria, anche perché i tempi sono brevissimi e la situazione economica è quella che conosciamo, per cui speriamo di avere il tempo per fare tutto quanto”.