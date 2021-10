Roma, 19 ott. (Adnkronos) – E' di 8,8 miliardi, a quanto apprende l'Adnkronos, la 'posta' prevista in manovra per rifinanziare il reddito di cittadinanza. Per il 2022 erano previsti 7,6 miliardi, come tendenziale, mentre ora sono stati previsti -riferiscono fonti di governo a Cdm in corso- 8,8 miliardi, quindi **circa un miliardo in più**.

La stessa somma, dunque 8,8 miliardi, sarebbe stata prevista per il 2023.