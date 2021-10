L.bilancio: Gubitosa, 'potenziate misure Conte II, grande vittoria M5S'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – "Sono davvero soddisfatto che Draghi prosegua con le riforme del governo Conte II, nella manovra porteremo tutti i temi del MoVimento 5 Stelle ed è davvero una grande vittoria". Lo scrive su Facebook il deputato M5s membro della commissione Bilancio, Michele Gubitosa.

"Ci saranno almeno 7 miliardi di Euro per tagliare le tasse sul lavoro, è il momento di andare avanti sulla scia della legge di bilancio del 2021 che ha portato fino a 100 euro in più nelle buste paga dei lavoratori, così aiutiamo le imprese e i cittadini a ripartire".

"Il reddito di cittadinanza sarà cambiato in meglio: coinvolgeremo le aziende, prevediamo sgravi più semplici da ottenere per chi assume un percettore del reddito, introduciamo meccanismi per incentivare l’accettazione della proposta di lavoro.

Il disegno di Legge sul Salario Minimo orario a prima firma Nunzia Catalfo è stato incardinato al Senato e ce la metteremo tutta per portarlo a casa perché è arrivato il momento di tutelare i lavoratori -stipendi da pochi euro l’ora sono inaccettabili- e le nostre aziende. Basta concorrenza sleale ai nostri imprenditori onesti!", scrive ancora l'esponente M5S.

"Avanti su questa strada. Lasciamo pure agli altri le polemiche strumentali e le chiacchiere, il M5S è nel governo per produrre questi risultati e più saremo forti più riusciremo ad incidere nell’interesse dei cittadini italiani", conclude Gubitosa.