Roma, 19 ott (Adnkronos) – "Abbiamo molto lavoro da fare sulla Legge di bilancio"; "bisogna che ci sia la riduzione delle tasse sul lavoro in modo che i lavoratori abbiano più soldi in busta paga e allo steso tempo ci sia più attrattività per le imprese.

E poi bisogna ripartire da salute e istruzione, la pandemia ci ha insegnato che bisogna ripartire da lì". Lo ha detto Enrico Letta a RadioUno Rai.