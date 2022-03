L’Earth Hour 2022 sarà il 26 marzo: cos’è e cosa accadrà nell’ “Ora della Terra”

Il prossimo 26 marzo ci sarà l'Earth Hour 2022, la mobilitazione globale del WWF: nel mondo accadrà qualcosa di davvero straordinario

Siamo in attesa del prossimo Earth Hour. Il 26 marzo 2022 ci sarà quella che è stata chiamata l'”Ora della Terra“. La proposta del WWF.

Earth Hour 2022: cosa accadrà il prossimo 26 marzo

Il sito ‘OradellaTerra.org’ definisce l’Earth Hour come: “La più grande mobilitazione globale per il futuro delle persone e del Pianeta.” Si tratta di un’enorme mobilitazione, che coinvolge tutto il mondo, pensata dall’associazione WWF e che ha l’obiettivo di “Dare al mondo un futuro più sicuro, giusto e sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico.” Il prossimo appuntamento con questa mobilitazione, che per la prima volta fu fatta nel 2007, sarà il 26 marzo prossimo.

Per un’ora, racconta il WWF, siamo tutti invitati a spegnere le luci: “Si creerà una grande ola di buio, un gesto in apparenza semplice, ma che in realtà è un contributo ad un futuro di benessere per le persone e per il Pianeta.”

La prima edizione nel 2007, le città coinvolte

Alla prima edizione partecipò la sola città di Sidney, in Australia, ma da allora le cose sono cambiate.

“Con il passare del tempo la grande ola di buio si è rapidamente propagata in ogni angolo del Pianeta, lasciando al buio piazze, strade e monumenti simbolo come il Colosseo, Piazza Navona, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, Il Ponte sul Bosforo e tanti altri luoghi simbolo, per dimostrare che uniti si può fare una grande differenza.”