L.elettorale: Di Maio (Iv), 'Pd per il proporzionale? Hanno aperto occhi su M5S'**

Roma, 1 feb (Adnkronos) – Una 'virata' sul proporzionale da parte del Pd "sarebbe un cambio di opinione considerevole, un fatto politico nuovo". Lo dice all'Adnkronos Marco Di Maio, vice presidente dei deputati di Italia viva, a proposito delle ultime dichiarazioni di esponenti del Pd sulla legge elettorale.

"Il sistema proporzionale non prevede le coalizioni, probabilmente la vicenda del Quirinale ha dimostrato l'inaffidabilità del M5s, quanto meno della parte del M5s che fa riferimento a Conte, che in più di una circostanza ha provato a fare accordi con Salvini per ridare vita alla maggioranza gialloverde. Questa vicenda avrà fatto aprire gli occhi a qualche dirigente del Pd sull'affidabilità del M5s", aggiunge Di Maio.

Per Iv, "in questo momento mettere come prioritario il tema della legge elettorale ci sembra inopportuno.

Abbiamo avuto un inizio 2022 rallentato dall'elezione del presidente della Repubblica, ora bisogna concentrarsi su altre priorità -spiega il deputato di Iv-. Noi siamo disposti a ragionare di tutto però il punto fondamentale è che questa discussione non metta in difficoltà l'azione di governo, dobbiamo fare sì che non ci siano tensioni nella maggioranza. La priorità è rafforzare e non indebolire l'azione di governo, che deve andare al massimo su temi come il caro bollette, il Pnnr, la ripresa economica.

Non vediamo in altri partiti questa preoccupazione, ma per noi è la cosa più importante".