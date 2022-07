Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Neanche un minuto di tempo da perdere per cambiare la legge elettorale. Il Parlamento deve occuparsi di stipendi e pensioni, di lavoro e taglio delle tasse, non di leggi elettorali per accontentare partiti e partitini”. Così fonti della Lega, dopo le parole di Enrico Letta.