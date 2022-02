L.elettorale: Letta a Radicali, 'impegno Pd su soluzione su raccolta firme per elezioni'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "Ci sono tanti temi sui quai lavoreremo insieme nei prossimi mesi. Noi ci simo presi l'impegno a lavorare per esempio perché il nostro Paese superi quegli ostacoli all'esercizio concreto della democrazia, penso al tema della firme.

Adesso la battaglia che dobbiamo fare è sulle firme per la presentazione liste e dobbiamo far sì che si trovi in Parlamento una soluzione, per superare un'altra delle storture del Rosatellum che è l'asimmetria nelle modalità di presentazione delle firme". Così Enrico Letta al congresso dei Radicali.