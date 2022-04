Roma, 6 apr (Adnkronos) – "Le liste bloccate hanno distrutto la capacità di relazione della nostra democrazia con gli elettori, che non si sentono rappresentati perchè non trovano un capacita di influenza dell'eletto, sanno che è eletto perchè ha scelto un capo influente che lo rimette in Parlamento.

Questo rende il rapporto tra elettori e eletti molto debole e il Paese ha pagato e sta pagando il conto". Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione del rapporto 'Freedom at risk'.