L.elettorale: Letta, 'noi ci siamo, serve legge che restituisce scelta parlamentari a elettori'

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – "Serve una legge elettorale migliore di quella attuale", una legge attraverso la quale "i cittadini scelgono i parlamentari e non i partiti. Io vorrei una legge elettorale che togliesse a me il potere di decidere". Così Enrico Letta a In Onda su La7.

Preferenze quindi? "Non so quale sia il modo migliore, so che quello attuale è il peggiore. Sono 20 anni che i cittadini non scelgono i parlamentari. Questa legge elettorale distacca i cittadini dalla politica. Sediamoci attorno a un tavolo, subito. Noi ci siamo".