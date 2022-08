Roma, 3 ago (Adnkronos) – "Questa legge elettorale è quella che Renzi volle imporre. Io votai contro e per la prima volta in vita mia, cosa incredibile, non votai la fiducia sulla legge elettorale. Non si mette la fiducia sulla legge elettorale, che trovavo sbagliata.

Da quel momento decisi di lasciare, non volevo essere corresponsabile". Lo ha detto Enrico Letta a La corsa al voto, su La7.