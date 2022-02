L.elettorale: Maraio (Psi), 'proporzionale agevolerà partiti identitari'

Roma, 2 feb (Adnkronos) – "È l'ora di mettere in soffitta populismo e demagogia, che hanno contribuito decisamente a distruggere la democrazia in Italia, determinando la crisi del sistema dei partiti. Ora è il momento della politica e per noi è l'occasione di far rinascere una grande area socialista".

Lo dice il segretario del Psi Enzo Maraio.

"Il sistema elettorale proporzionale agevolerà la centralità delle ideologie e dei partiti identitari, superando i movimenti leaderistici e senza passato con storie inconciliabili o senza storia alcuna -aggiunge Maraio-. Questi partiti hanno fatto il loro tempo e troppi guasti alla democrazia. Questo è l'anno dei 130 anni del Psi, nato a Genova nella sala Sivori nel 1892. Stiamo lavorando alle celebrazioni. Occasione per contribuire a rifondare la sinistra in Italia e concentrarsi sulle priorità per il futuro: giovani, welfare, giustizia, lotta alle disuguaglianze e lavoro i punti cardinali della nostra azione politica".

"Turati, Pertini, Saragat, Nenni e Craxi nel nostro glorioso pantheon. Germania, Spagna, Portogallo, Svezia i riferimenti attuali per una sinistra socialista di governo. Saldamente nel Partito del Socialismo Europeo e nel centrosinistra. Nessun socialista si senta escluso. Se non ora, quando?”, conclude.