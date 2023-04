L.elettorale: Parrini, 'maggioranza decida se vuole dialogo o scontro'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - “La maggioranza deve decidere se sulle riforme cerca il dialogo o lo scontro. Se c’è una legge elettorale che ha funzionato in questi anni, è quella dei sindaci nei comuni sopra i 15 mila abitanti: una legge mai cambiata con colpi di mano e forza...

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “La maggioranza deve decidere se sulle riforme cerca il dialogo o lo scontro. Se c’è una legge elettorale che ha funzionato in questi anni, è quella dei sindaci nei comuni sopra i 15 mila abitanti: una legge mai cambiata con colpi di mano e forzature di parte nei suoi trent'anni di vita". Così in una nota il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme del Pd e il senatore Dario Parrini, vice presidente dem della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama.

"Eliminare il ballottaggio – come propone Calderoli – significa stravolgere quella legge. E lo fa usando parole faziose, infondate nel merito, molto gravi sul piano del metodo. Il contrario di quel che serve per dialogare. Perfette per rendere impossibile qualsiasi confronto”.