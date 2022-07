L.elettorale: Rotondi, 'con questo sistema non c'è vincitore'

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – "È da irresponsabili mantenere questa legge elettorale, a suo tempo pensata consapevolmente per favorire un governo del Pd di Renzi con la Forza Italia di allora. Si volle una legge scientificamente impossibilitata a produrre un vincitore, in modo da rendere inesorabile il governo di unità nazionale.

Come poi è stato, sia pure con protagonisti diversi da Renzi. Con questa legge elettorale, una coalizione per vincere deve conseguire il 51 per cento nella quota proporzionale e i due terzi dei collegi uninominali, cioè un risultato alla Putin. Chi vuole il maggioritario, chieda una correzione in tal senso. Chi vuole il proporzionale, abbia il coraggio di farlo. Chi rimane attaccato a questa legge, lo dica chiaro: vuole un’altra legislatura senza vincitori ‘’.

Così Gianfranco Rotondi, presidente di ‘Verde è popolare', in un messaggio alla dirigenza del suo partito, riunito in un convegno di studi a Polsi, nella Locride. Rotondi non ha potuto partecipare all’evento, avendo perso ieri l’aereo, a causa del blocco stradale avvenuto a Roma per un incidente all’altezza della via Ostiense.