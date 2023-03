L'emergenza non cessa e l'immigrazione è ormai "fuori controllo"

L’emergenza non cessa e l’immigrazione è “fuori controllo”, lo dice l’analisi de Il Primato Nazionale sulla scorta dei numeri ed episodi delle ultime 24 ore. Una situazione che un articolo di Andrea Grieco definisce “sempre più incontrollabile ogni giorno che passa”. Ci sono dati del Viminale a conforto con 3mila immigrati giunti sulle coste italiane in questi giorni. Il numero totale da inizio anno sarebbe a quota 17.592 persone, “contro le 5.976 dello stesso periodo dell’anno scorso” , con un aumento del 194%.

L’immigrazione è ormai “fuori controllo”

Ovviamente il nervo scoperto è quello della Sicilia che “rimane una delle zone del nostro paese maggiormente colpite dall’immigrazione selvaggia”. La motovedetta della Guardia costiera Cp325, è salpata da Pozzallo per un’operazione di soccorso in mare di immigrati segnalati a circa 130 miglia dal porto del Ragusano. Come confermato pare che sia il peschereccio in avaria partito dalla Cirenaica e con 500 persone a bordo segnalato da Alarm Phone, il servizio telefonico che riceve le richieste di soccorso nel Mediterraneo.

L’ultimo allarme arriva dalla Cirenaica

A monitorare la nave la Ong Mediterranea Saving Humans. In porto a Brindisi è in attracco da poco la nave di Emergency Life Support, che “la notte tra il 6 e il 7 marzo scorsi ha soccorso 105 immigrati su un gommone in avaria in acque internazionali di fronte alla Libia”.