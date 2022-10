L’ennesimo appello del Papa: “Fermate la follia della guerra, in nome di Dio”

L'ennesimo accorato appello del Papa: "Fermate la follia della guerra, in nome di Dio, "Non esiste occasione in cui essa si possa considerare giusta"

L’ennesimo appello del Papa ha la forma di una rilegatura, solida e morale: “Fermate la follia della guerra, in nome di Dio”. Le istanze spirituali di Papa Bergoglio per il mondo diventano un libro di cui La Stampa anticipa un brano ed è un brano toccante e tragicamente attuale.

Ecco corsa scrive il silloge Bergoglio: “Chiedo in nome di Dio che si metta fine alla follia crudele della guerra”.

Il Papa: “Fermate la follia della guerra”

Il libro si intitola “Vi chiedo in nome di Dio” ed è strutturato su dieci preghiere per un futuro di speranza. Scrive il capo del Vaticano: “La sua persistenza tra noi, è il vero fallimento della politica. La guerra in Ucraina ha messo le coscienze di milioni di persone del centro dell’Occidente davanti alla cruda realtà di una tragedia umanitaria che già esisteva da tempo e ci ha mostrato la malvagità dell’orrore bellico”.

“Non c’è occasione per definirla giusta”

E ancora: “Non esiste occasione in cui una guerra si possa considerare giusta. Non c’è mai posto per la barbarie bellica”. Poi Bergoglio si rivolge alle “autorità locali, nazionali e mondiali: è da loro che dipendono le iniziative adeguate per frenare la guerra. E a loro, facendo questa mia richiesta in nome di Dio, domando anche che si dica basta alla produzione e al commercio internazionale di armi”.