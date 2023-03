L’era Schelin del PD inizia con il messaggio di Stefano Bonaccini che verrà proposto alla Presidenza, l’ex sfidante nel giorno dell’assemblea lancia messaggi collegiali e parla di “un primo ed importante passo da fare insieme”. Elly Schlein è stata eletta segretaria del Partito Democratico lo scorso 26 febbraio ed in questa vesta aprirà oggi l’Assemblea nazionale che eleggerà presidente Stefano Bonaccini.

L’era Schlein e il messaggio di Bonaccini

Il governatore dell’Emilia Romagna era stato il suo rivale nella corsa alla leadership del partito con le primarie. Le prossime ore saranno cruciali anche per le delicate nomine della segreteria e dei potenti capigruppo di Camera e Senato. Da questo punto di vista Bonaccini ha gradito la scelta di “equilibrio fra le correnti” della sua ex avversaria ed ha detto: “All’Assemblea nazionale ci sarà un importante segnale di unità”. Dopo le ultime riunioni in vista dell’apertura Bonaccini ha fatto il punto con i delegati. Il politico ha ribadito loro che accetterà l’incarico di presidente che gli è stato proposto da Elly Schlein.

“Fare un passo insieme segnale di unità”

Lo ha fatto annunciando anche che l’ufficio di presidenza e la direzione saranno votati in modo unitario. Fonti giornalistiche presenti al Nazareno hanno citato un Bonaccini che ha parlato di “un primo passo importante e significativo. È importante fare questo passo insieme quale segnale di unità del partito e di rafforzamento del posizionamento del Pd”.