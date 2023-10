L’Eredità è fuori dalla Rai? L’amato quiz che da due decenni viene trasmesso su Rai 1 potrebbe cambiare rete e migrare verso un altro editore dato che viale Mazzini non ha ancora firmato il rinnovo del programma. Cosa sta succedendo e quale sarà il futuro del format?

L’Eredità fuori dalla Rai? Quale sarà il futuro del quiz: dal canale al nuovo conduttore

La Rai pare stia rischiando di perdere uno dei quiz di punta del preserale ossia L’Eredità, format di successo trasmesso ininterrottamente dal 2002 su Rai1. Il programma – che nel corso degli ultimi due decenni è stato condotto da personaggi come Amadeus, Carlo Conti, Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna – sta per essere affidato a Pino Insegno, nome che sarebbe alquanto indigesto a viale Mazzini. È quanto riferiscono i rumors che circolano in merito alla notizia della nuova conduzione, riportati sul sito di DavideMaggio.it.

“Quello che starebbe accadendo è davvero clamoroso. Il programma leader del daytime della televisione italiana potrebbe migrare altrove”, si legge sul sito. “DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che sarebbe in atto una sorprendente manovra per portare L’Eredità fuori dalla Rai. La casa di produzione Banijay starebbe proponendo il più longevo game show italiano al ‘miglior offerente’”.

Flavio Insinna sostituito con Pino Insegno

Sul sito DavideMaggio.it, ancora, si legge: “Il trasloco potrebbe avvenire addirittura subito. Pare, infatti, che la Rai non abbia ancora firmato l’opzione per la prossima edizione. Un ‘cavillo’ che permetterebbe a L’Eredità di essere trasmessa su una rete di un altro editore. Si mormora anche che Bassetti non gradirebbe nemmeno l’avvicendamento alla conduzione, deciso dalla Rai che ha sostituito Flavio Insinna con Pino Insegno (che per Banijay e Rai2 conduce Il Mercante in Fiera)”.

“La casa di produzione ha già dovuto ‘digerire’ la diminuzione del numero di puntate dovuto all’allungamento di Reazione a Catena”, continua la testata online. “La partenza della nuova edizione del game show è stata annunciata per il 1° gennaio 2024. Su Rai Casting è anche partita la caccia alla nuova Professoressa, che sostituirà Samira Lui”.