L’esercito israeliano uccide sei palestinesi, Abbas: “Fermate la strage”

L'esercito israeliano uccide sei palestinesi ed il Ministero della Salute diffonde i nomi delle vittime accusate di essere parte della "Fossa dei leoni"

L’esercito israeliano uccide sei palestinesi e il leader Abbas invoca: “Fermate la strage”. Scontri fra esercito e miliziani in Cisgiordania ed appello per far cessare i blitz di Tel Aviv dopo i combattimenti che hanno fatto cinque vittime a Nablus ed una sesta poco distante.

Secondo l’esercito israeliano tutto è accaduto nel corso di un’operazione con cui le forze di sicurezza di Tel Aviv riferiscono di aver distrutto “un appartamento usato come quartiere generale e deposito di esplosivi”.

Chi lo usava? Un gruppo “terroristico” chiamato Fossa dei Leoni. L’appartamento era nella casbah, nel blitz “i soldati hanno risposto ai sospetti armati che stavano sparando contro di loro”. Dal canto suo il Ministero della Salute palestinese ha confermato la morte di cinque persone: i nomi delle vittime sono Ali Khaled Antar, 26 anni; Mishal Baghdadi, 27 anni; Wadee al-Hawah, 31 anni; Hamdi Qayyem, 30 anni; e Hamdi Mohamed Sharaf, 35.

“Ci saranno conseguenze distruttive”

Un altro giovane palestinese, Qusay al-Tamimi, 19 anni, è stato ucciso a Nabi Saleh, vicino a Ramallah. E Il leader palestinese Mahmoud Abbas ha detto contro Tel Aviv: “Sto stabilendo contatti urgenti per fermare questa aggressione contro il nostro popolo. Tutto questo avrà conseguenze pericolose e distruttive“.