Nel giorno dedicato alla madre di Cristo assunta in Cielo per la sua umiltà arriva l’esortazione del Papa: “Continuiamo a pregare per il popolo ucraino”

È arrivata in un’occasione molto particolare l’esortazione di Papa Francesco: “Continuiamo a pregare per il popolo ucraino”. Il pontefice l’ha lanciata e ribadita in occasione dell’Angelus della Madonna Assunta davanti a 10mila fedeli secondo quanto riferito dalla Sala stampa della Santa Sede in Vaticano.

Ha detto Bergoglio: “In questo giorno dedicato alla Madonna esorto quanti hanno la possibilità di visitare un santuario mariano per venerare la nostra Madre celeste”.

“Continuiamo a pregare per il popolo ucraino”

E ancora: “Tanti romani e pellegrini si recano a Santa Maria Maggiore, per pregare davanti alla Salus Populi Romani. Lì si trova anche la statua della Vergine Regina della Pace, posta dal papa Benedetto XV“.

E poi: “Buona festa dell’Assunta a chi è in vacanza ma non dimentichiamo i soli, gli ammalati e chi non si può permettere una vacanza“. Poi una sorta di monito ai potenti del mondo e inconsapevolmente a coloro che manovrano le sorti di un pianeta afflitto dalle guerre.

“I potenti del mondo a mani vuote”

“Maria non vuole fare la cronaca del tempo, non è una giornalista, ma dirci qualcosa di molto più importante: che Dio, attraverso di lei, ha inaugurato una svolta storica, ha definitivamente stabilito un nuovo ordine di cose.

Lei, piccola e umile, è stata innalzata e portata alla gloria del Cielo, mentre i potenti del mondo sono destinati a rimanere a mani vuote”.