L’estate d’amore di Stash: le serenate in barca e le dediche a Giulia Belmonte

Stash sta trascorrendo l'estate all'insegna dell'amore e della famiglia: per lui e Giulia Belmonte è la prima estate con la piccola Grace.

Stash dei The Kolors si sta godendo la sua prima vacanza da papà in compagnia della fidanzata, Giulia Belmonte, e della piccola Grace (di 8 mesi). La coppia è più felice che mai.

Stash: le vacanze da papà

Stash – al secolo Antonio Fiordispino – si sta godendo una vacanza da sogno in Costiera Amalfitana in compagnia della fidanzata, Giulia Belmonte, con cui pochi mesi fa è diventato padre della piccola Grace.

L’amore per la coppia sembra procedere a gonfie vele e sui social i due non mancano di condividere scatti teneri e video delle loro serenate in barca, al tramonto. “Ho una bellissima famiglia (più bella di quella del Mulino Bianco!) un compagno perfetto ed una figlia che mi riempiono di gioia ogni giorno, ho una laurea, il lavoro che ho sempre sognato e sono circondata da persone belle che mi rendono felice, anche senza accorgersene. Non potrei essere più felice di così”, ha scritto Giulia Belmonte nel suo post via social, mentre Stash più innamorato che mai le ha scritto: “Buon compleanno alla persona più bella (dentro e fuori!) che io abbia mai conosciuto… grazie per aver migliorato ogni momento da quando sei entrata nella mia vita…”

Stash: la vita privata del cantante

Stash e Giulia Belmonte hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata, e la coppia è uscita allo scoperto solo quando ha annunciato pubblicamente di essere già in attesa della piccola Grace. “La vita in un momento così strano mi ha fatto il regalo più bello”, aveva dichiarato il cantante ad Amici annunciando l’arrivo della sua prima figlia (nel pieno lockdown del 2020).

Stash: chi è Giulia Belmonte

Classe 1995 e originaria di Pescara, Giulia Belmonte ha iniziato a lavorare giovanissima nel mondo della moda e oggi è conosciuta anche come influencer. Dopo aver vinto la fascia di Miss Abruzzo nel 2013, lo stesso anno è arrivata tra le finaliste di Miss Italia e a seguire ha lavorato in diversi show televisivi. Non è chiaro da quanto tempo lei e Stash stiano insieme e la coppia è sempre stata piuttosto gelosa della propria privacy.

Il 3 dicembre 2020 i due sono diventati genitori della piccola Grace e oggi sono più felici ed uniti che mai.