Prima che iniziasse la bella stagione Alessandra Matteuzzi postava “l’estate è libertà”, ma non sapeva che per lei l'estate 2022 sarebbe stata morte

“L’estate è libertà”: sui social Alessandra Matteuzzi citava Jovanotti non sapendo che lei lei l’estate sarebbe stata morte per colpa del 27enne Giovanni Padovani, la 56enne uccisa a bastonate dal 27 calciatore lo aveva scritto soltanto lo scorso 11 giugno. Ecco cosa scriveva la vittima: “L’estate è libertà, respira questa libertà“.

Due mesi dopo la libertà di inneggiare alla libertà le è stata tolta brutalmente dal suo ex compagno davanti al portone di casa, a Bologna.

Alessandra Matteuzzi: “L’estate è libertà”

L’uomo l’ha aggredita trascinandola sotto il portico del palazzo e finendola a martellate. Alessandra lavorava come agente di commercio nel settore della moda, ed era molto apprezzata nel suo ambiente. La sera della sua uccisione la donna è giunta sotto casa, in via dell’Arcoveggio e Giovanni era lì ad attenderla.

La lite, poi le bastonate e le martellate finali, tutto questo mentre solo pochi secondi prima di essere aggredita, era al telefono con la sorella Stefania.

Le parole della sorella Stefania

Al Tgr Emilia-Romagna la donna aveva detto ieri: “È scesa dalla macchina e ha cominciato a urlare: no Giovanni, no, ti prego, aiuto. Io ero al telefono ho chiamato immediatamente i carabinieri che sono arrivati subito. Io abito a 30 chilometri.

Alla fine l’ha massacrata di botte“.