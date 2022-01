L’ex di Miriana Trevisan è fidanzato con Veronica Ursida: chi è Vito Fiusco

Da Miriana Trevisan a Veronica Ursida. Tutto quello che c'è da sapere su Vito Fiusco, l'imprenditore dei regali costosi alla showgirl.

Vito Fiusco è l’imprenditore pugliese che avrebbe fatto regali costosi a Miriana Trevisan e che, da alcuni mesi a questi parte, fa coppia fissa con Veronica Ursida.

Vito Fiusco e Miriana Trevisan

Nelle ultime ore al Grande Fratello Vip è emerso che Miriana Trevisan fosse legata, prima del suo ingresso al reality show, a un imprenditore che le avrebbe fatto regali esageratamente costosi.

L’indiscrezione è stata riportata da Giacomo Urtis, grande amico dell’imprenditore in questione, e confermata dallo stesso Fiusco, che ha fatto sapere di aver conservato rapporti d’amicizia con Miriana Trevisan dopo la loro separazione. Da alcuni mesi a questa parte l’imprenditore è legato a un altro noto volto tv, ovvero l’ex dama di Uomini e Donne, Veronica Ursida.

Chi è Vito Fiusco

Imprenditore originario di Taranto, Vito Fiusco risiede a Roma dove ha dato il via a una proficua attività imprenditoriale nel campo della gastronomia e della ristorazione.

L’uomo non era noto al grande pubblico prima della sua relazione con Veronica Ursida e il suo nome è diventato noto grazie alle indiscrezioni riportate da Giacomo Urtis nella casa del GF Vip 6. A quanto pare l’uomo avrebbe ritrovato la serenità accanto a Veronica Ursida, con cui ha trascorso le festività natalizie.

Vito Fiusco: i regali a Miriana Trevisan

Nella casa del GF Vip Urtis ha affermato: “Quando usciremo di qui ti racconterò tante cose , Perchè io lei la conosco.

Un mio amico le regalava scarpe e cose varie, per 20 – 30.000 euro”. Sulla vicenda lo stesso Fiusco ha scritto un lungo messaggio sui social. “Finita la puntata del GF di ieri sono stato preso d’assalto da frasi sgradevoli, in molti sanno che e Miriana prima di entrare nella casa stavamo insieme. Ciò che ha detto Giacomo (Urtis ndr.) è reale, anzi lo ringrazio perchè lui ha detto solo la verità. Ovviamente erano miei regali per lei o perchè MI FACEVA CAPIRE ne avesse bisogno! Molti nella casa sia dentro che fuori sapevano di noi e della realtà dei fatti.

Quindi 5 anni single non mi sembra la verità! E non parlo perchè sono geloso ma solo per realtà dellle cose e non far dire bugie su di me! Ps. Un esempio? Il suo social media è stato pagato da me prima di entrare nella casa” Ricordo che le sante stanno in paradiso!”, ha scritto.