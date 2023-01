L'ex giocatore del Tottenham Anton Walkes è morto dopo uno scontro tra barche

Anton Walkes, difensore inglese dello Charlotte Fc, che milita nella Major League Soccer, è morto a soli 25 anni a causa delle ferite causate da un incidente in barca al largo della costa di Miami.

Anton Walkes era alla guida di una delle due barche coinvolte

Anton Walkes è stato ritrovato privo di conoscenza e portato in ospedale a causa della collisione tra due barche nei pressi del Miami Marine Stadium. Il calciatore era alla guida di una delle due imbarcazioni. Non è chiaro se altre persone siano rimaste ferite nell’incidente.

“Era un figlio, un padre e un compagno di squadra straordinario, il cui approccio gioioso alla vita ha toccato tutti quelli che ha incontrato”, ha commentato David Tepper, proprietario dello Charlotte Fc.

Chi era Anton Walkes

Anton Walkes aveva iniziato la sua carriera nelle giovanili del Tottenham. Ha giocato anche nel Portsmouth e nell’Atlanta Utd. Era arrivato al Charlotte Fc nel 2022.

“Siamo profondamente tristi per la scomparsa del nostro ex giocatore, Anton Walkes. Come segno di rispetto, la nostra prima squadra indosserà il lutto al braccio durante la gara di stasera contro il Manchester City, come faranno tutti i calciatori della nostra Academy nel weekend”, ha scritto in un tweet il Tottenham.

Leggi anche: Sensini risponde a Dino Baggio: “Ci davano la creatina per i muscoli, non ho paura di morire”

Leggi anche: La vendetta di Calhanoglu: “Brutto vedere certe cose, ma il karma torna… 3-0 e a casa”