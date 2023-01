L'ex marito di Gina Lollobrigida: "Non ho mai conosciuto una donna più tirchia"

Secondo Francisco Javier Rigau, l'ex moglie non avrebbe mai sperperato i suoi soldi. Sarebbe stato quindi l'assistente Andrea Piazzolla a farlo.

Non c’è pace per Gina Lollobrigida, scomparsa il 16 gennaio 2023 a 95 anni.

È stato infatti aperto il testamento dell’attrice, dal quale è stato totalmente estromesso l’ex marito Francisco Javier Rigau, accusato da Lollobrigida di truffa per il loro matrimonio, avvenuto per procura nel 2010.

Il 50% dell’eredità della diva spetta ad Andrea Milko Skofic, suo unico figlio, mentre l’altra metà è stata destinata ad Andrea Piazzolla, l’assistente personale che le è rimasto vicino negli ultimi anni.

L’ex marito di Gina Lollobrigida accusa Andrea Piazzolla: “Lei era la prima a dire di essere tirchia”

Francisco Javier Rigau, che si è sempre detto non interessato al patrimonio dell’ex moglie, è intervenuto a Mattino Cinque, muovendo nuove accuse ad Andrea Piazzolla e al cardiologo Francesco Ruggero, che aveva in cura Gina Lollobrigida.

Rigau ha innanzitutto replicato all’assistente, che ha dichiarato che i soldi dell’attrice sono stati spesi negli ultimi anni per mantenere il suo alto tenore di vita. “Non ho mai conosciuto una donna più tirchia di Gina Lollobrigida.

Lo dico con amore, lo ha detto anche suo figlio”, ha raccontato Rigau, che, ripreso da Federica Panicucci per aver usato un termine offensivo, ha spiegato: “Lei era la prima a dirlo di essere tirchia”. Secondo Rigau, dunque, i soldi sarebbero stati spesi da Piazzolla, come sostiene anche Andrea Milko Skofic.

Javier Rigau attacca anche il cardiologo: “Quando è stata ricoverata stava malissimo”

Francisco Javier Rigau ha poi attaccato il cardiologo.

“Quando è stata ricoverata era in condizioni pessime, denutrita, disidratata, con un rene che non funzionava più e con lo stomaco pieno di sangue. Il dottor Francesco Ruggero dice che la guardava a casa ma quando è stata ricoverata stava malissimo. Doveva essere ricoverata prima“, ha detto Rigau.

“Una donna di 95 anni può precipitare in fretta nelle sue condizioni di salute. Noi l’abbiamo ricoverata; in altre circostanze l’avremmo fatta morire serenamente a casa, ma abbiamo provato il tutto per tutto“, ha replicato il medico.