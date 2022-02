L’ex medico no vax Pasquale Bacco racconta perché ha cambiato idea: “Abbiamo dei morti sulla coscienza”

L'ex medico no vax Pasquale Bacco ha raccontato perché ha cambiato idea sulla pandemia: "Provo a rimediare ai miei errori"

“Quando ho visto morire un ragazzo di 29 anni di Covid. Aveva nel telefonino i video dei miei comizi sui palchi no vax. La famiglia mi disse che era un mio fan. Non me lo dicevano con rabbia anzi, e questo mi ha fatto ancora più male.

Quella morte me la sento come una mia colpa. E la cosa ancora oggi mi stravolge”, a raccontarlo è l’ex medico no vax Pasquale Bacco.

In un’esclusiva rilasciata al “Corriere della Sera”, Bacco ha spiegato cosa lo ha spinto a cambiare idea sulla pandemia. “Provo a far aprire gli occhi alle persone”, sono le parole del medico.

Pasquale Bacco, le parole dell’ex medico no vax: “Siamo stati dei gran codardi”

Il medico ha proseguito spiegando cosa lo muoveva quando saliva sui palchi nelle piazze: “Credo che noi che siamo saliti su quei palchi qualche morto sulla coscienza ce l’abbiamo. Siamo stati dei grandi codardi tutti noi no-vax. Andavamo nelle piazze e quando parlavamo sapevamo che le persone volevano sentire cose forti. Quindi provocavi sempre di più. E allora via con: Nei vaccini c’è acqua di fogna, le bare di Bergamo erano tutte vuote, con il Covid non è morto nessuno”.

“L’infiltrazione politica nei vax è presente”

Durante l’intervista Pasquale Bacco ha rivelato che, nel corso di questi comizi, l’infiltrazione dei politici era ben presente e si sentiva: “L’infiltrazione politica nei no vax è presente. Eravamo un bacino elettorale enorme. Io ero presente quando i politici ci pagavano i palchi e ci chiedevano di dire qualcosa sugli argomenti locali in ogni piazza”.



“Provo a far aprire gli occhi alle persone”

Infine ha dedicato una lunga riflessione a come questo periodo lo abbia cambiato e cosa sta facendo per rimediare agli errori commessi in passato: “Mi sono vaccinato, sono sospeso dall’ordine dei medici per 6 mesi e non ho fatto ricorso perché sento di aver sbagliato e accetto questa cosa. Ma ci sono tanti colleghi che invece si fanno tutte le piazze no vax e nono sono stati sospesi perché, in realtà, si sono vaccinati, d’altronde essere no vax può essere un business e l’occasione rende l’uomo ladro”.