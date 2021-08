L’ex Miss Carlotta Maggiorana è incinta: l’annuncio via social

Carlotta Maggiorana aspetta il suo primo figlio? Una foto dell'ex Miss sui social ha scatenato il gossip.

L’ex Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana, aspetta il suo primo figlio? Alcuni messaggi della modella hanno sollevato i dubbi dei fan.

Carlotta Maggiorana incinta: gli indizi

In tanti sui social sospettano che l’ex Miss della 79esima edizione di Miss Italia sia incinta.

Carlotta Maggiorana infatti ha postato uno scatto di una carrozzina nelle sue stories via social, e ha scritto “Ti stiamo aspettando”. Foto della modella col pancione, al momento, non sono emerse, e sui social in tanti si chiedono se davvero aspetti un bambino. Carlotta Maggiorana confermerà la notizia?

Carlotta Maggiorana

Dall’11 agosto 2018 l’ex Miss è sposata con l’imprenditore edile Emiliano Pierantoni. I due hanno tenuto la loro vita privata sotto il massimo riserbo e per il momento non hanno confermato né smentito le voci riguardanti il presunto arrivo del loro primo bebè.

I due si sono conosciuti quando Carlotta Maggiorana aveva solamente 17 anni e, tre anni più tardi, sarebbe sbocciata la loro storia d’amore. “Mio marito è speciale e non lo cambierei per nulla al mondo”, aveva dichiarato lei prima del suo ingresso al GF Vip. Oggi sarebbero più uniti e felici che mai.

Chi è Carlotta Maggiorana

Carlotta Maggiorana ha dato inizio alla sua carriera nel mondo dello spettacolo giovanissima.

Dopo essersi trasferita a Roma nel 2002 per seguire le lezioni all’Accademia nazionale di danza, ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2010, lavorando come ballerina e come valletta per Avanti un altro. Il successo l’ha travolta nel 2018, quando è stata eletta Miss Italia. Oltre ad essere la prima Miss originaria di Fermi è stata anche la prima Miss a essere regolarmente sposata (sembra che proprio il marito l’abbia iscritta al famoso concorso di bellezza).

Insieme a Nadia Bengala è stata la più giovane Miss eletta all’interno del programma (a soli 26 anni). In seguito alla sua vittoria al concorso di bellezza ha preso parte al Grande Fratello Vip. In più d’un occasione Carlotta Maggiorana ha confessato che il suo sogno sarebbe quello di lavorare come attrice. Inoltre l’ex Miss ha dichiarato di avere una passione sfrenata per i motori: “Sono una grande appassionata di motori, come lo è mio marito, adoro guidare. Ho una Citroen C1 rossa, preparata per correre in pista”, ha dichiarato.