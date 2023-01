L'ex tronista Matteo Fioravanti approda su OnlyFans: bersagliato dalle critiche

"Facevi il timidone e adesso...", per l'ex tronista Matteo Fioravanti sono arrivate molte critiche dopo aver annunciato l'iscrizione su OnlyFans.

Matteo Fioravanti è forse uno dei tronisti di Uomini e Donne ad aver ottenuto maggiori consensi.

Il suo essere semplice e affabile, unito al legame che aveva intrecciato con Noemi Baratto, poi scelta al termine del programma, lo hanno reso nel giro di poco tempo un volto riconoscibile.

Recentemente ha fatto un’annuncio che lo ha portato ad intraprendere nuovo percorso: si è infatti iscritto sulla piattaforma OnlyFans. Immediata la risposta dei fan dell’ex tronista che non si è fatta attendere.

Matteo Fioravanti si iscrive su OnlyFans e viene bersagliato dalle critiche

La decisione di Matteo Fioravanti di iscriversi sulla nota piattaforma, è stata seguita da una serie di critiche da parte dei fans che si sono letteralmente spaccati in due. C’è infatti chi non apprezza per nulla questo cambiamento e chi gli dà tutto il suo sostegno: “Che l’inferno abbia inizio“, è quanto ha scritto molto brevemente Fioravanti.

La replica dei followers: “Facevi il timodone e adesso…”

In particolare i follower hanno contestato all’ex tronista iI modo con il quale si è presentato: “Facevi il timidone e adesso… guardati” . C’è invece chi ha spezzato una lancia nei confronti di Fioravanti: “C’è ancora gente che nel 2023 giudica cosa fanno gli altri con il proprio corpo…”