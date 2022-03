Come mai la Russia vuole conquistare il Donbass e l'Ucraina non molla la presa?

Il Donbass, a molti ignoto, è una vasta zona dell’Ucraina nella quale la Russia di Putin ha grosse ambizioni. Il leader russo ha utilizzato il movente ideologico per attaccare le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugandsk, ma dietro alla sua invasione vi è un motivo diverso, quello economico.

Donbass, gli interessi della Russia

L’obiettivo di Vladimir Putin era quello di “de-nazificare” e proteggere i popoli russofoni e russofili che vivono in Ucraina, in quanto, a detta del presidente russo, hanno sempre subito discriminazioni. Peccato però che l’avanzata russa ha dimostrato tutt’altro, estendendosi in tutto il territorio del Donbass e non solo nelle due repubbliche separatiste. Putin ha quindi fatto presagire che il movente di questo conflitto forse non è del tutto ideologico (come voleva far credere).

La verità è che il leader della Federazione Russa vuole conquistare il Donbass per motivi economici. È noto infatti che il Donbass è la principale zona industriale di tutta l’Ucraina. Tirando le somme, dunque, è facile capire che Putin vuole strappare questo territorio all’Ucraina per godere delle sue risorse in maniera esclusiva al fine di non avere concorrenti sul mercato, soprattutto visti gli obblighi che ha con i partner asiatici.

Perchè l’Ucraina non molla?

Analizzati moventi della Russia bisogna spostarsi adesso in Ucraina. Come mai Zelensky non vuole arrendersi e cedere il Donbass al nemico? Sicuramente perchè perderebbe una porzione di territorio importante, ma la realtà è che il Donbass valeva quasi il 15% del PIL dell’Ucraina. Già con i conflitti che vanno avanti dal 2014, che hanno causato la distruzione e la chiusura di molti stabilimenti importanti, il Donbass ha prodotto molto meno.

Nonostante ciò, l’Ucraina è sempre stata dipendente economicamente dalle risorse del Donbass, anche nei periodi di produzione più bui.

Coma mai la Russia non riesce a conquistre il Donbass?

Chiarita l’importanza per entrambe le parti del Donbass è necessario capire come mai Vladimir Putin, che vanta una forza militare nettamente superiore all’Ucraina di Zelensky, non sia riuscito dopo oltre un mese a conquistare il bacino del Donbass. Il presidente della Russia ha fatto bene i calcoli, ma non si sarebbe mai aspettato tanto patriottismo. Nel 2019, Zelensky aveva dichiarato di voler combattere la corruzione e, per fare questo, aveva annunciato che ci sarebbero state delle leggi anti-oligarchi. Questa mossa ha creato uno strappo tra il presidente ucraino e i miliardari soci o proprietari delle principali industrie del Paese, situate quasi esclusivamente nel Donbass. Vladimir Putin pensava di trovare un nemico debole e di poter portare dalla sua parte gli oligarchi ucraini. Ma non è andata così. Il 23 febbraio 2022, infatti, Zelensky e i miliardari locali hanno messo da parte le loro inimicizie ed hanno sposato una causa comune: la difesa della patria. La maggior parte degli oligarchi ucraini ha quindi deciso finanziare il proprio esercito per contrastare i russi e difendere le ricchezze del Donbass, che sono per loro la principale fonte di guadagno.