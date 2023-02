L'importanza delle certificazioni aziendali per consumatori e imprese

Le certificazioni aziendali sono uno strumento necessario per adeguare la propria struttura alle normative in corso.

L’importanza delle certificazioni aziendali

Le certificazioni aziendali sono uno strumento importante per adeguare la propria struttura alle normative in corso e un buon presupposto di successo per il futuro dei sistemi aziendali, oltre ad una soddisfazione per i clienti. Secondo Uni – Ente nazionale italiano di unificazione, le certificazioni rendono “le aziende italiane più competitive, perché diminuiscono i costi aziendali e i tempi per introdurre sul mercato prodotti e servizi; tutelano i cittadini, come consumatori e come lavoratori, perché stabiliscono gli standard di qualità e di sicurezza di prodotti, processi, servizi; proteggono l’ambiente e promuovono la sostenibilità, perché sono sempre più attente e stringenti su questi aspetti“.

Il comitato tecnico-scientifico di Assium ha lanciato un percorso dedicato alla certificazione di affidabilità con lo scopo di contribuire a guidare i consumatori nella scelta di aziende efficenti e affidabili.

Assium e le certificazioni di Affidabilità

Assium, fondata ad aprile 2020, è nata con lo scopo di promuovere, valorizzare, tutelare e rappresentare gli Utility Manager certificati e le aziende che agiscono nell’utility management. Lo scopo principale è quello di favorire lo sviluppo del settore con il miglioramento dei servizi offerti, la professionalizzazione dei team e la lealtà, alimentando dialogo, conoscenza e fiducia.

Assium è impegnata nella disciplina del mercato delle Utilities, tramite due attività. Si occupa di divulgazione su formazione e certificazione in riferimento alla norma UNI 11782 e delle certificazioni di Affidabilità per le aziende. La certificazione ha un obiettivo specifico, quello di verificare che la Società sottoposta ad audit abbia i requisiti richiesti per l’ottenimento della certificazione di Azienda Affidabile e che operi in linea con i principi di etica e di trasparenza.

Gli asset coinvolti sono la formazione e certificazione della rete vendita, il rispetto del codice di condotta commerciale, la trasparenza delle offerte, la corrispondenza con le fatture emesse e un servizio di post vendita di qualità. Le associazioni che hanno ottenuto le certificazioni sono: NewDone, EnergieChiare, FBC Italia, GLserVIS, Utilità, PU Broker, Mitan Telematica. Il bollino di affidabilità di Assium è un elemento distintivo in un mercato molto competitivo.