L’indiscrezione al Gf Vip: salta l’ingresso di Patrizia Groppelli?

Fra conferme iniziali e smentite di questa ore nel reality di Canale 5 c'è un vero "giallo" su una concorrente: salta l’ingresso di Patrizia Groppelli?

L’indiscrezione sul Gf Vip VII è di quelle clamorose: salta l’ingresso di Patrizia Groppelli? La nota opinionista televisiva e compagna di Alessandro Sallusti era data in pole per la settima edizione ma ci sono state smentite, in particolare dalla pagina pagina Instagram gfvipnews che ha scritto: “Mi è stato riferito che non farà più il Grande Fratello Vip”.

“Salta l’ingresso di Patrizia Groppelli?

“Non chiedetemi ulteriori dettagli perché so davvero solo questo, non so più che pensare quest’anno“. Insomma, c’è un cast che sta iniziando a prendere forma e c’è una parte “dinamica” dello stesso che ancora non dà certezze e nello show reality condotto da Alfonso Signorini pare che sia saltato proprio l’ingresso della Groppelli. Molte testate avevano confermato la sua partecipazione: da Dagospia e Fanpage, in molti davano per certa la partecipazione della Groppelli al reality su Canale 5, ma in queste ore ci sono le prime smentite che non motivano il nuovo stato di cose.

Chi entra e chi sta per entrare

Lanostratv cita la pagina adoroivipponi e spiega: “Per cause di forza maggiore la piccante opinionista ha dovuto rinunciare a prender parte al reality di Canale 5″. I concorrenti dati per certi invece sono Giovanni Ciacci, Carolina Marconi, Charlie Gnocchi ed Edoardo Donnamaria. E sempre in queste ore DiPiù e Biccy hanno sganciato una “bomba”: al Gf Vip VII potrebbe arrivare Wilma Goich, la cantante che ha segnato la storia della musica italiana con I Vianella.