L’infermiera simbolo della prima ondata Covid polemizza sulla sanzione di 100 Euro per i NoVax

Martina Benedetti, l'infermiera simbolo della prima ondata Covid, si interroga su Instagram se la vita vale 100 Euro

La decisione del Governo in riferimento al Covid, ovvero la sanzione amministrativa di 100 Euro per gli over 50 che non lavorano e che dal 1 Febbraio 2022 non saranno in possesso della certificazione vaccinale, sta suscitando numerose reazioni. In particolare, si segnala la presenza sui Social di un post a firma di Martina Benedetti.

Vediamo più da vicino lo sfogo dell’infermiera simbolo della prima ondata del Covid.

L’infermiera simbolo della prima ondata Covid: Martina Benedetti

Il 12 Marzo 2020, all’apice della Pandemia causata dal Covid19, una infermiera di anni 30 – Martina Benedetti – scrisse un post su Instagram dove si mostrò con il volto tagliato e arrossato da una mascherina FFP3, dove raccontava i suoi sentimenti e le difficoltà incontrate durante quel difficilissimo e drammatico periodo: era arrabbiata; stanca per i turni massacranti a cui era soggetta; impaurita per la propria incolumità; demotivata a causa dei numerosi decessi che avvenivano, nonstante gli sforzi.

Il post di Martina coinvolse emotivamente migliaia di persone che le diedero sostegno e si immedesimarono in lei. Tale empatia si estrinsecò attraverso la condivisione del post e ne parlarono tutti i giornali e siti d’Italia. Ciò portò Martina a diventare – in poco tempo – il simbolo del lavoro dei Sanitari durante la Pandemia.

L’infermiera simbolo della prima ondata Covid: non un caso isolato

Si segnala che lo sfogo di Martina Benedetti non fù un caso isolato. Infatti, dopo di lei altri sanitari si fotografarono con i segni in viso della loro fatica, i lividi e gli occhi arrossati. divenendo anche loro il simbolo del lavoro dei Sanitari durante la Pandemia.

L’infermiera simbolo della prima ondata Covid: il nuovo post

Il 6 Gennaio 2022, Martina Benedetti – sempre dalle sue pagine Social – ha voluto commentare la decisione del Governo in riferimento al Covid, ovvero la sanzione amministrativa di 100 Euro per gli over 50 che non lavorano e che dal 1 Febbraio 2022 non saranno in possesso della certificazione vaccinale.

A tal proposito, Martina scrive che 100 Euro è il prezzo che il Governo ha dato alla nostra salute, alla nostra vita e ai sacrifici che tutti noi stiamo compiendo da due anni. Infine, l’infermiera simbolo della prima ondata Covid indica che saranno i Sanitari a sopperire alla mancanza di decisioni forti e coraggiose che il Governo non è mai riuscito a prendere.