L''inferno vissuto dalla moglie di Dani Alves: insulti sotto le foto con il marito

In seguito all'arresto del marito Dani Alves per stupro, la moglie Joana Sanz ha dovuto cancellare molte foto che la ritraevano con lui sui social.

Dopo l’arresto del marito accusato di stupro, Joana Sanz, la moglie di Alves ha ricevuto molti commenti beceri sotto le foto che la ritraevano con lui sui social: “Adesso salti giù dalla nave che sta affondando, come un topo quale sei”.

Dani Alves arrestato per stupro, l’inferno vissuto dalla moglie Joana

Joana Sanz, moglie di Dani Alves, non solo deve affrontare il peso dell’arresto per stupro del marito nei confronto di una 23enne nel bagno di un locale, ma anche l’inferno mediatico a cui è stata sottoposta negli ultimi giorni, dove non si sono sprecati messaggi d’odio e insulti pesanti nei suoi confronti, talvolta disumani.

A tal proposito la modella 29enne ha dovuto cancellare dai social tutte le foto che la ritraevano con il marito, ma prima ha voluto documentare con qualche screenshot nelle sue storie su Instagram il fiume in piena di odio e rancore senza motivo nei suoi confronti.

Parole orribili che vanno a colpire una persona incolpevole, a sua volta vittima di questa brutta vicenda. “Sei una figlia di put***a! Tuo marito è uno stupratore“, le scrivono. E ancora: “Adesso salti giù dalla nave che sta affondando, come un topo quale sei, ma cosa ci si può aspettare da una put***a qualsiasi“.

Qualcuno addirittura le suggerisce di togliersi la vita: “Se fossi in te mi suiciderei, così non soffri, sei uno spreco di pelle.

Dammi il tuo OnlyFans così posso aiutarti a vivere“.

Un inferno senza fine per la modella brasiliana che poco prima dell’arresto del marito aveva dovuto affrontare la scomparsa della madre.

“Ho perso gli unici due pilastri della mia vita“, ha dichiarato Joana Sanz.

La confessione di Dani Alves

L’avvocato dell’ex giocatore del Barcellona ha annunciato una nuova linea difensiva, perché le tre versioni diverse dei fatti da lui date e puntualmente smentite dalla deposizione della 23enne, sarebbero state detatte dalla paura della reazione della moglie, nel momento in cui avesse confessato di aver fatto sesso con una ragazza nel bagno della discoteca.

Dani Alves inizialmente aveva detto di non conoscerla, poi che era stata lei ad aggredirlo sessualmente e infine, incastrato dalle telecamere di sicurezza, ha dovuto confessare di aver avuto rapporti sessuali con la 23enne, ma in maniera consensuale.

Inizialmente la moglie ha cercato di difenderlo: “Ho visto come le donne si avvicinano a mio marito e se lo fanno in mia presenza chissà cosa fanno quando io non ci sono, ma io so quanto sia rispettoso Dani”, ma alla luce delle nuove prove e della sua confessione, ha deciso di eliminare dal proprio profilo Instagram quasi tutte le foto che la ritraggono assieme a quello che a questo punto sarà il suo ex marito.