L’Inter trionfa in Supercoppa, Inzaghi esulta: “Vincere così contro il Milan è bellissimo”

L’Inter trionfa in Supercoppa, Inzaghi esulta: “Vincere così contro il M...

L’Inter trionfa in Supercoppa, Inzaghi esulta: “Vincere così contro il M...

L’Inter trionfa in Supercoppa, Inzaghi esulta: “Vincere così contro il M...

Simone Inzaghi esulta per la vittoria dell’Inter: il tecnico vince la quarta Supercoppa Italiana su quattro disputate. È record.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha festeggiato con gioia ed entusiasmo la vittoria dell’Iter che ha trionfato in Supercoppa Italiana nella finale disputata contro il Milan.

L’Inter trionfa in Supercoppa, Inzaghi esulta

L’Inter di Simone Inzaghi ha vinto la Supercoppa Italiana 2022 contro il Milan. Il tecnico neroazzurro ha messo in campo strategie impeccabili per tutta la durata della gara, riuscendo a gestire in modo equilibrato ed efficace tutte le risorse e le forze da impiegare. Al termine della partita, la soddisfazione e la gioia di Inzaghi era incontenibile. Sopraffatto dall’entusiasmo, ha abbracciato prima tutto il suo staff tecnico e poi i suoi giocatori.

Per il tecnico, si tratta della quarta Supercoppa vinta su quattro disputate. In questo modo, è riuscito a eguagliare il record di Marcello Lippi e Fabio Capello. Sette, invece, le finali di Supercoppa vinte dai nerazzurri.

Il tecnico nerazzurro: “Vincere così contro il Milan è bellissimo”

“Bellissimo vincere in finale contro il Milan, in questo modo”, ha detto Inzaghi nel post partita. “Orgoglioso dei giocatori perché sono stati lucidi, è stata una partita perfetta.

Questo è il secondo obiettivo centrato dopo gli ottavi di Champions. È un piacere vedere questa squadra giocare”.

Il tecnico nerazzurro ha anche ribadito che, in campo, tutto è andato nel modo giusto. “Abbiamo vinto una coppa importantissima, stasera ci godiamo fino alla fine questo trofeo”, ha detto.