L'inverno segna il passo, ecco l'anticiclone di Natale che secondo le previsioni meteo per l'Italia farà sentire i suoi effetti fino a Santo Stefano

L’inverno segna il passo, ecco l’anticiclone di Natale e a due giorni dal solstizio stagionale una irruzione sub-tropicale cambia il meteo in Italia.

Il grosso anticilone in questione sarebbe pronto a invadere l’Italia. Si tratta della stessa situazione registrata in estate ed autunno e quella “ingombrante presenza”, come la definisce AdnKronos, metterà “in stand-by la nascitura stagione invernale”.

Ecco l’anticiclone di Natale, inverno al palo

A dare notizie fresche è Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo, che comunica che il “grande anticiclone di Natale subirà una temporanea ferita proprio nel giorno del solstizio, mercoledì 21 dicembre”.

Ecco, in quella nicchia ci saranno alcune piogge al Nord e in Toscana, per il resto poi i suoi effetti di bel tempo domineranno incontrastati “almeno fino al giorno di Santo Stefano e probabilmente anche oltre”. L’anticiclone africano al Nord provocherà la formazione di nebbie diffuse e talvolta persistenti sulla Pianura Padana.

Protagoniste assolute saranno le nebbie

Sono previste poi locali schiarite ma il sole sarà “quasi sempre assente a favore di un’estesa copertura del cielo” .

E ci saranno anche effetti secondari ma non di poco conto per le attività antropiche: Spanò ha spiegato infatti che “aumenterà l’inquinamento da smog e il rischio di infezioni respiratorie aumenterà soprattutto nei soggetti più fragili”. E da un punto di vista termico? L’assenza di sole manterrà le temperature “piuttosto basse anche nelle ore centrali del giorno”.