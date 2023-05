La magistratura contabile ha chiaramente statuito che di quei soldi ne sono stati “messi a terra” troppo pochi e sulla scorta di questo giudizio negativo arriva l’invito del ministro Raffaele Fitto sul PNRR: “Serve un approccio costruttivo”. Ha detto il titolare dell’attuazione del Piano europeo: “Essa è una sfida per tutto il Paese come ci ricorda sempre il presidente Mattarella. Serve un approccio costruttivo da parte di tutti affinché i progetti si realizzino e si rendicontino in modo adeguato”.

Insomma, il ministro degli Affari Europei, il Sud, la Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto ha rilevato che “ognuno deve contribuire in maniera proattiva al raggiungimento dell’obiettivo comune: realizzare interamente il Piano, ammodernare il Paese e renderlo competitivo. Quindi tutti dobbiamo lavorare soprattutto tra Istituzioni, privilegiando la prudenza e il confronto preventivo“.

Nel 2023 spesi 1,1 miliardi su un totale di 32,7

Ma cosa contestano o rilevano i magistrati contabili? “Nel 2023 sono stati spesi 1,1 miliardi su un totale di 32,7”. Insomma, i giudici hanno appena licenziato il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica e lo hanno fatto con una diagnosi sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa che non è certo positiva.