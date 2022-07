Con la nuova offensiva planetaria delle sottovarianti Omicron arriva l’invito dell’Oms ad usare le mascherine nei luoghi affollati: “Contagi a più 30%”

Con l’esplosione a livello planetario delle sottovarianti di Omicron arriva l’invito dell’Oms ad usare le mascherine nei luoghi affollati: “Contagi a più 30%”. Il direttore generale Ghebreyesus spiega che i cittadini devono continuare a proteggersi e in un certo senso “sposa” le raccomandazioni già messe in atto dal governo italiano per una maggiore cautela.

In Italia secondo l’ultimo bollettino sul Covid i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 107.786.

Si alle mascherine nei luoghi affollati

E in queste ore ma anche l’autorità sanitaria massima delle Nazioni Unite suggerisce ai cittadini di ricorrere al dispositivo di protezione. Quando? Nelle cosidette “situazioni più a rischio”. In più, tenendo conto delle regole che variano da stato a stato, l’Oms chiede anche ai positivi di isolarsi.

Le sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5 stanno mettendo di nuovo il pianeta in guardia, anche a considerare che le mascherine non sono più obbligatorie nei luoghi al chiuso.

Cosa ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus

Ecco le parole del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Soprattutto se ti trovi in un luogo in cui i contagi sono in aumento, adotta misure di salute pubblica collaudate per mitigare il rischio.

Ad esempio se ti trovi in un luogo affollato o al chiuso con scarsa ventilazione, indossa una mascherina. E se sei malato e puoi, resta a casa”.