L'ira di Gianni Sperti: "Non ti devi permettere, non fai un c***"

A Uomini e Donne sono volate parole grosse tra Gianni Sperti e Armando Incarnato dopo la scelta fatta da Alessandro Sp.

Gianni Sperti: l’ira contro Armando Incarnato

Gianni Sperti ha commentato la scelta avvenuta tra Alessandro Sp. e Pamela a Uomini e Donne lodando il comportamento del cavaliere che, a suo dire, avrebbe dimostrato di essere una persona concreta lasciando il programma con la sua dama, cosa che non avrebbero fatto molti degli altri uomini presenti al programma. Armando Incarnato si è sentito tirato in causa dalle parole dell’opinionista e quindi ha affermato sarcastico: “Ma di chi mi devo innamorare? Di tua sorella?”.

Alle parole del cavaliere Gianni Sperti è andato su tutte le furie, e ha tuonato: “Non ti permettere. Non ti devi permettere perché metti in mezzo mia sorella. Parlasse a casa sua così. Io parlo italiano. Sto dicendo che tu qua non fai un c***”. Tra i due sono volate parole grosse e a seguire Sperti ha accusato Armando di continuare a stare all’interno del programma solo per ottenere visibilità e non perché realmente interessato a trovare l’amore.

In tanti sui social si sono schierati dalla parte dell’opinionista e come sempre Maria De Filippi è dovuta intervenire per riportare ordine all’interno del programma. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti si chiedono se Armando Incarnato si scuserà con Sperti per le parole da lui pronunciate all’interno del programma tv.