Stando alle anticipazioni trapelate in rete Maria De Filippi sarebbe andata su tutte le furie con gli allievi di Amici.

Maria De Filippi furiosa ad Amici

Secondo le indiscrezioni cicolate in rete nella puntata del 27 novembre i fan di Amici vedranno Maria De Filippi in preda alla furia: la conduttrice sarebbe andata su tutte le furie con gli allievi del suo programma tv a causa del disordine e della sporcizia presenti nella casetta. I concorrenti NDG, Marria Zenzola e Gianmarco Petrelli potrebbero essere protagonisti di un provvedimento perché, all’interno dell’abitazione, non farebbero praticamente nulla per mettere in ordine.

Sempre secondo i rumor Rudy Zerbi avrebbe proposto di mandare in sfida i tre concorrenti, e in tanti tra i fan del programma sono in attesa di saperne di più.

Non è la prima volta che Maria De Filippi è costretta a prendere provvedimenti disciplinari contro gli allievi del suo programma per il disordine presente in casetta ma sembra che questa volta la conduttrice sia andata davvero su tutte le furie.

Gli ospiti del 27 novembre

Nella puntata del 27 novembre a Amici sono attesi alcuni ospiti speciali: si tratta della cantautrice Federica Camba, e anche del cantante Irama e del paroliere Cristiano Malgioglio. In tanti tra i fan del programma tv non vedono l’ora di sapere quali sorprese riserveranno gli ospiti in studio e chi saranno gli eliminati di questa nuova edizione del programma. Al momento sulla questione non sono emerse ulteriori conferme e pertanto ai fan non resta che attendere la messa in onda dell’atteso episodio.