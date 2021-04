L’Isola dei famosi, Awed su Francesca Lodo: “Avrei fatto una scelta diversa”

Nel corso della dodicesima puntata de L'Isola dei famosi si è assistito all'ennesima suddivisione del gruppo. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi è tornata in onda lunedì 26 aprile 2021 con la dodicesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, durante la quale si è assistito all’ennesima suddivisione del gruppo.

Francesca Lodo, tra arrivisti e primitivi

La conduttrice, Ilary Blasi, ha dato il via alla puntata con un filmato che racconta i primi giorni sull’isola dei quattro arrivisti, che sono entrati, ricordiamo, lo scorso giovedì.

Ebbene, collegata con Playa Palapa, la conduttrice ha spiegato ai concorrenti che sarebbero stati suddivisi in due gruppi, ovvero gli arrivisti e i primitivi.

Francesca Lodo, la scelta delle due donne

Gli arrivisti si ritroveranno a vivere in maniera più disagiata rispetto ai primitivi, in quanto avranno, ad esempio, una minor razione di riso. Al gruppo dei quattro arrivisti, composto dagli ultimi arrivati, si sono aggiunti quattro naufraghi che sono entrati prima nel programma.

A decidere la suddivisione la leader, ovvero Francesca Lodo. “Devi fare una scelta di cuore ma anche di testa”, ha quindi affermato Ilary Blasi.

Ebbene, il primo nome è quello di Isolde Kostner, con la leader che ha spiegato di aver fatto una “scelta di pancia”. La Kostner dal suo canto ha affermato: “Non è una cosa bella”. Il secondo nome è quello di Fariba. Il motivo? “Si è fatta male e ho pensato alle prove (…) può essere una pedina debole per noi”, si è giustificata la naufraga. La Tehrani dal suo canto ha aggiunto: “Ha ragione”.

Francesca Lodo, la scelta dei due uomini

In seguito la scelta è ricaduta sui due uomini, con la Lodo che ha fatto il nome di Roberto Ciufoli. Per finire il nome di Awed. Proprio quest’ultimo ha commentato: “Avrei fatto una scelta diversa, guardando a chi ha bisogno di più cibo“. La leader ha quindi ironicamente commentato: “Siete degli stro**i”. Decisioni, quelle prese dalla leader, che non sono passate di certo inosservate, e che sembrano destinate a creare un bel po’ di dinamiche nel corso dei prossimi giorni.