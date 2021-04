L’Isola dei famosi, Brando Giorgi abbandona il gioco: cosa è successo

Nel corso della nona puntata de L'Isola dei famosi Rosolino ha annunciato che Brando Giorgi dovrà rientrare in Italia. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi è tornata in onda giovedì 15 aprile 2021 con la nona puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, durante la quale è stato annunciato l’abbandono del gioco di Brando Giorgi.

Ecco cosa è successo.

Brando Giorgi abbandona il gioco

Nel corso della nona puntata de L’Isola dei Famosi Massimiliano Rosolino ha comunicato l’abbandono del programma di Brando Giorgi.

Diventato leader nel corso della precedente puntata del reality, l’attore è finito spesso al centro dell’attenzione per via dei suoi rapporti, non del tutto idilliaci, con gli altri concorrenti del programma.

Non a caso lo stesso naufrago aveva deciso di staccarsi dal gruppo, per vivere un’avventura in solitaria.

Il naufrago dovrà tornare in Italia

Come si evince anche dal profilo Instagram del reality: “Brando Giorgi dovrà tornare in Italia per fare degli esami quindi abbandona il gioco“. A comunicare la notizia è stato anche l’inviato Massimiliano Rosolino nel corso della nona puntata. Brando Giorgi, come visto nel daytime, era stato costretto a lasciare la spiaggia per degli accertamenti medici.

Nel corso della puntata, quindi, Rosolino ha comunicato: “Brando Giorgi ha abbandonato il gioco. Deve fare degli accertamenti oculistici, ci sono delle cose che possiamo affrontare qui ma noi dobbiamo tutelare i naufraghi. Deve tornare in Italia”.