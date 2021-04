Nel corso dell'ottava puntata de L'Isola dei famosi si è parlato dell'isolamento di Brando Giorgi. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi è tornata in onda lunedì 12 aprile 2021 con l’ottava puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, durante la quale si è parlato dell’isolamento di Brando Giorgi.

Ecco cosa è successo.

L’isolamento di Brando

Nel corso dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi si è parlato dell’isolamento dell’attore.

A tal proposito il naufrago ha affermato: “Il mio inizio Isola è partito male, quando sono arrivato ho detto qualcosa e sono stato attaccato dalla Isoardi. Con questo isolamento mi sono fatto 4 isole.

Io non do la colpa a nessuno. Qui ci sono due teste Gilles e Valentina. Gilles ha la sua protetta che è Francesca. Poi Andrea ha detto che volevo mettermi n mostra, Angela ha provato a convincermi che tutti fanno fatica a stare nel gruppo e io ho ritenuto opportuno fare la mia isola da solo“.

Il commento degli altri naufraghi su Brando

Sull’argomento sono intervenuti anche altri concorrenti del programma, tra cui Valentina.

Quest’ultima, ad esempio, ha affermato: “Io ce l’ho con lui perchè è sempre stato pronto a criticare, non ha mai fatto niente, questo modo melenso di parlare, non mi devi dire amore, perchè io non ti conosco e non ti ho mai conosciuto, poi l’infamata di dire davanti le telecamere che ho provato ad accendere il fuoco con gli occhiali di Beppe. Ma se ci fossi riuscita ad accenderlo lui non avrebbe mangiato uguale?”.

Cerioli dal suo canto ha aggiunto: “Io penso che una persona di 55 se ha un problema ne parla col gruppo non è che si sposta di tre metri. Si è fatto la sua Isola o il B&B?”.