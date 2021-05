L’Isola dei Famosi cambia programmazione: salta la diretta di venerdì 28 maggio

L'Isola dei Famosi cambia programmazione in vista di una puntata speciale de Il Segreto. Tutto quello che c'è da sapere.

Durante la settimana del 24 maggio cambierà la programmazione dell’Isola dei Famosi, che verrà trasmesso in diretta unicamente il lunedì per lasciare spazio a una puntata speciale de Il Segreto.

L’Isola dei Famosi cambia programmazione

Il 28 maggio non verrà trasmessa l’Isola dei Famosi ma verrà lasciato spazio a una puntata de Il Segreto.

L’appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi si svolgerà come di consueto il lunedì precedente (il 24 maggio) mentre l’appuntamento successivo è previsto per il b. La finale del reality show – che quest’anno ha ottenuto ascolti non proprio brillanti – è stata programmata per il 7 giugno. I naufraghi del programma dovranno dunque resistere ancora per un paio di settimane, nonostante molti di loro abbiano lamentato le difficoltà dovute alla stanchezza e alla mancanza di cibo sull’Isola.

A causa di alcuni malori da parte dei naufraghi la produzione è stata persino costretta ad aumentare la razione di cibo.

L’Isola dei Famosi e la finale

Il vincitore di questa edizione dell’Isola dei Famosi otterrà un montepremi di 100mila euro (la cui metà verrà devoluta in beneficenza). Al momento ancora non è chiaro chi potrebbe essere il vincitore di questa edizione dello show, ma Elettra Lamborghini si è detta convinta che sarà Andrea Cerioli a tagliare l’importante traguardo.

L’ereditiera ha anche fatto alcune osservazioni pungenti su Beatrice Marchetti (“Una ragazzetta qualunque. Non lascerà traccia. Poi c’è Andrea che pensava di essere in vacanza alle Maldive. Si stupisce che vadano in onda le sue lacrime”) e su Gilles Rocca, di cui ha detto: (“E’ un leader. Vedremo cosa combinerà, s’è riappacificato con tutti. Non voglio aggiungere niente sul suo conto. Forse è cambiato. Io non ho cambiato idea su di lui”).

L’Isola dei Famosi: gli ascolti in netto calo

Gli ascolti di questa edizione del reality show non sono stati particolarmente elevati. Alcune puntate, infatti, non hanno superato la soglia dei 2,8 milioni di spettatori fermandosi solamente al 16% di share. Questa edizione inoltre sarebbe stata “attesa” per quasi un anno a causa dei continui rinvii dovuti all’emergenza Coronavirus (che avevano spinto Mediaset a scegliere di prolungare il Grande Fratello Vip per ben 5 mesi e dare il via al programma per ben 2 volte nello stesso anno).