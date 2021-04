L’Isola dei famosi, Ilary Blasi a Akash Kumar: “Mi presento visto che non mi conosci”

Nel corso dell'ottava puntata de L'Isola dei famosi la conduttrice si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate.

Ilary Blasi è tornata in onda lunedì 12 aprile 2021 con l’ottava puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, durante la quale la conduttrice si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi e il commento di Akash

Nel corso dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi si è assistito all’ingresso in studio di Akash Kumar.

L’ex naufrago è finito di recente al centro dell’attenzione per via di alcune sue esternazioni. Su Instagram, infatti, il modello aveva dichiarato: “No, io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia.

Se non fosse che è la moglie di Francesco Totti, io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo”.

La frecciatina della conduttrice ad Akash

Parole che non sono passate di certo inosservate, con la conduttrice che ha approfittato dell’ingresso in studio dell’ex naufrago per lanciare una frecciatina. A tal proposito, infatti, la Blasi ha affermato: “Ciao Akash, benvenuto. Io sono Ilary Blasi perché mi sa che non mi conoscevi tanto.

Quindi mi ripresento, così nel dubbio. Molto piacere. Sono contenta di averti qui. So che hai dovuto aspettare qualche giorno per le norme anti-Covid”.

La presentatrice ha quindi chiesto ad Akash Kumar se stesse bene e l’ex naufrago ha risposto di essere stanco in quanto durante il giorno ha lavorato. La Blasi, a quel punto, ha ironicamente detto: “Ci hai fatto un favore? No?…“.