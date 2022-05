L’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi nasconde un segreto? L’indiscrezione

Edoardo Tavassi nasconde qualcosa all'Isola dei Famosi? La clamorosa indiscrezione sul fratello di Guendalina.

All’Isola dei Famosi 2022 Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger si sono pericolosamente avvicinati prima che il naufrago avesse alcuni ripensamenti. Nelle ultime ore a Pomeriggio Cinque è ermeso però uno scoop sul suo conto.

Edoardo Tavassi: lo scoop

Edoardo Tavassi nasconde quaclosa all’Isola dei Famosi? Secondo l’ex naufraga Arianna David – ex naufraga del reality show – il fratello di Guendalina Tavassi vivrebbe ancora con una sua ex.

“Tempo fa mi sono trovata in un bar, incontro questa persona e mi dice che è molto amico di Guendalina Tavassi, ci ha fatto le vacanze insieme, sono andati in Sardegna ecc… E parlocchiando mi fa ‘Ma lo sai che Edoardo vive da tempo con la sua ex fidanzata, una certa Lucia’”, ha dichiarato Arianna David.

Nei giorni scorsi Edoardo aveva preso le distanze da Mercedesz Henger, incontrata per la prima volta all’interno del reality show, proprio perché lei gli aveva nascosto di esser stata fidanzata fino a poco tempo fa.

Se la notizia della sua convivenza dovesse essere confermata, la ragazza come prenderà la questione?

Edoardo Tavassi e Mercedesz: il rapporto

All’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger si sono avvicinati sempre di più ed è stato evidente a tutti che tra i due potesse nascere presto qualcosa. Dopo le ultime indiscrezioni sul conto della figlia di Eva Henger, Edoardo ha però deciso di prendere le distanze. Al momento non è dato sapere se tra i due sboccerà davvero qualcosa all’interno del reality show, ma in tanti tra i fan del programma sono impazienti di saperne di più.