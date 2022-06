L’Isola dei famosi, Estefania su Edoardo: “Mai dire mai”

L'Isola dei famosi, non sono passate inosservate alcune dichiarazioni di Estefania su Edoardo Tavassi.

In attesa della finale de L’Isola dei famosi che avrà luogo lunedì 27 giugno 2022, i fan del programma continuano ad essere interessati alle vicende dei vari naufraghi. Proprio in tale ambito non sono passate inosservate alcune dichiarazioni di Estefania su Edoardo Tavassi.

Ecco cosa è successo.

L’Isola dei famosi, le dichiarazioni di Estefania su Edoardo Tavassi

Attraverso il profilo Instagram dell’Isola dei Famosi Estefania Bernal ha risposto ad alcune domande in merito alla sua esperienza in Honduras. In particolare alcuni le hanno chiesto se “ti piace?” Edoardo?

Ebbene, a tal proposito l’ex naufraga ha dichiarato: “Posso dire che Edoardo è diventato un fico pazzesco. Noi siamo amici e quindi se mi piace o no non posso dirlo, però è diventato un fico pazzesco.

Mai dire mai”.

L’Isola dei famosi, Estefania e il rapporto con Roger

Ma non solo, per l’occasione alcuni utenti hanno chiesto alla modella se, una volta tornata in Italia, avrà intenzione di rivedere o meno Roger Balduino. A tal proposito ha dichiarato: “Certo che mi piacerebbe rivedere Roger una volta tornata a Milano“. Per poi aggiungere: “Ne avevamo parlato una volta che era tornato sulla spiaggia”.