L’Isola dei Famosi, Floriana ce l’ha con la produzione del reality. Vladimir non ci sta

Tra Floriana è Vladimir è subito scontro. La naufraga ha rivolto delle pesanti critiche alla produzione. L'opinionista: "L'isola non l'hai vista?"

Per Floriana Secondi l’esperienza all’Isola dei Famosi non è iniziata nel migliore dei modi. La naufraga che, già in una precedente occasione aveva chiesto di tornare a casa, nel corso della puntata di lunedì 11 aprile ha mostrato il suo carattere impulsivo.

In diretta ha criticato pesantemente la produzione del reality arrivando ad accusarla di fare montaggi sbagliati e che non rispecchierebbero la realtà dei fatti. La reazione di Vladimir Luxuria non si è fatta attendere. I due hanno avuto una discussione molto accesa.

Isola dei Famosi, Floriana e Vladimir si scontrano in diretta

Nello spiegare le motivazioni Floriana si è lamentata del meccanismo di ripresa delle telecamere: “Questo programma non è ripreso h24 e c’è un lavoro di regia fatto di tagli e montaggi […] clip che si montano io sembro pazza.

Sembrava che io ce l’avessi con il gruppo ma non è così”.

Vladimir rivolgendosi con tono duro ha chiesto alla naufraga: “Ma te non hai mai visto L’Isola prima di arrivare?” Quando Floriana ha risposto negativamente l’opinionista ha continuato: “Ah ecco perchè non sapevi delle nomination […] stai rosicando Floriana su, sei un castoro”.

Il confronto con Ilary Blasi

La conduttrice ha infine parlato a tu per tu con Floriana.

Quest’ultima nel rassicurarla ha dichiarato: “Tu sempre nella clip hai parlato di rabbia repressa e di ferite che non si sono rimarginate […] hai chiarito, ma a noi dispiaceva che tu reagissi così a tutte le nomination. Dall’Italia si vede benissimo chi siete”.